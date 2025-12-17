Pablo Ruz, alcalde de Elche, sobre el presupuesto municipal 2026: "Es el más inversor de la historia de la ciudad"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), ha pasado este martes por los micrófonos de 'Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó' y en la entrevista ha valorado y detallado el presupuesto municipal de 2026 que el equipo de gobierno va a aprobar esta semana en el pleno municipal ordinario correspondiente al mes de diciembre, que se va a celebrar el viernes.

Ruz ha hablado de las inversiones más destacadas contempladas en ese documento y en torno a otros asuntos ha destacado que se va a continuar insistiendo en la petición de cesión temporal de la Dama de Elche. También nos ha explicado en qué situación administrativa se encuentra el desarrollo del sector urbanístico E-21.