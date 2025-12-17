El presupuesto municipal de Elche de 2026 recibe 77 enmiendas de PSOE y Compromís

La oposición municipal en el Ayuntamiento de Elche, formada por el PSOE y Compromís per Elx, ha enmendado el presupuesto municipal para 2026 planteado por el gobierno local (PP y Vox), si bien ninguna de las 77 que se han registrado va a ser tenida en cuenta y, por tanto, no serán incorporadas al presupuesto municipal.

El PSOE ha formalizado la presentación de 17 enmiendas que de aceptarse en su conjunto supondría movilizar 6,5 millones de euros.

Los socialistas critican recortes en el deporte base en más de 100.000 euros o que haya 350.000 euros en el Plan Concilia, así como que haya 400.000 euros menos para las pedanías.

El PSOE también pide en las enmiendas formalizadas mayores dotaciones presupuestarias a partidas relacionadas con la infancia o la igualdad.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, ha defendido que las enmiendas que ha presentado están "alineadas con las preocupaciones reales de la ciudadanía". “Si el Gobierno local no las aprueba, el PSOE se compromete a que, dentro de un año y medio, cuando volvamos a la Alcaldía, las pondremos en marcha, porque son factibles y necesarias".

Compromís, Esquerra Unidad y Podem

Por su parte, Compromís per Elx, conjuntamente con Esquerra Unida y Podem ha formalizado la presentación de 60 enmiendas el presupuesto municipal del próximo año que plantean PP y Vox.

Las tres formaciones políticas destacan que las enmiendas presentadas persiguen “devolver las políticas sociales y democráticas” al municipio.

Entre las propuestas que han quedado plasmadas en las enmiendas se encuentra la petición de dotar con un millón y medio de euros una partida para ayudas al alquiler dirigida a rentas medias; crear una partida de un millón de euros para paliar la subida de la cesta de la compra; e incrementar en 200.000 euros la partida de ayudas al IBI y en 100.000 euros el programa Concilia.

También se piden 450.000 euros para un fondo de la Infancia y que se aumente en 100.000 euros las dotaciones para Cáritas y Elche Acoge.

Del mismo modo, se plantea la creación de una partida de 100.000 euros en ayuda humanitaria a Palestina y se propone “revertir los recortes” en políticas LGTBIQ+, igualdad, promoción lingüística y participación ciudadana.

Compromís per Elx, Esquerra Unida y Podem también reclaman incorporar al presupuesto municipal iniciativas vinculadas a políticas ambientales y de movilidad sostenible que hagan frente al negacionismo climático de este alcalde y la inclusión de partidas vinculadas a la promoción de la memoria democrática y de ayudas a empresas para que hagan una transición a la jornada laboral de 32 horas”.