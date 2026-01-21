Villena presenta su nuevo Plan Municipal de Prevención de las Adicciones

Alba Laserna, edil de Bienestar Social y Sanidad, y Laura Fuentes, responsable de la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA), han anunciado el VIII Plan Municipal de Prevención de las Adicciones, cuya presentación pública tendrá lugar el jueves, 29 de enero, a las 19:30 horas en el Espacio Joven.

El plan, que estará en vigor hasta 2029, se materializará en un conjunto de acciones concretas orientadas a la prevención, con el objetivo de intervenir de forma temprana y llegar a la población antes de que aparezcan las situaciones de riesgo. Entre sus principales ejes se encuentran la participación ciudadana, el desarrollo de actuaciones integrales, el fomento de la educación para la salud y la incorporación de la perspectiva de género, entre otros ámbitos.

Como principales novedades, el plan incorpora la prevención en el ámbito laboral, que se inicia a nivel municipal con la elaboración de un plan interno en el Ayuntamiento de Villena y que posteriormente podrá extrapolarse al tejido empresarial y social. Asimismo, se introduce la prevención ambiental, vinculada al ámbito legislativo y orientada a la creación de espacios y entornos más saludables.

Otra de las novedades destacadas es la puesta en marcha del Programa de Promoción del Bienestar Emocional y Prevención de las Adicciones a nivel comunitario, con especial atención al ámbito educativo. Este programa ya se está aplicando en todos los centros escolares de Villena, donde el profesorado recibe formación específica gracias al asesoramiento y acompañamiento de la UPCCA.

La renovación del Plan de Prevención es fruto del trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Villena y la UPCCA, en colaboración con el tejido asociativo municipal y con la participación activa de la ciudadanía. Se trata de un documento que requiere una actualización periódica y que, tras los cambios producidos en el Consell, pudo ser prorrogado, lo que ha permitido elaborar un diagnóstico más preciso y ajustado a las nuevas necesidades del municipio, gracias al trabajo conjunto con las entidades sociosanitarias, vecinales y educativas de Villena.

El nuevo plan pretende abordar una realidad más amplia incluyendo nuevas tipologías adictivas como el juego online, las pantallas, las redes sociales, videojuegos o las compras excesivas, entre otros, ya que “la prevención tiene que adaptarse a esta nueva realidad”, ha afirmado Laserna.

Tras la presentación del plan, el Espacio Joven acogerá la conferencia ‘El cerebro y los factores adictivos’, a cargo de Marta Ruíperez, doctora en Neurociencias y divulgadora científica. Una charla útil, con una visión científica y comprometida, que ofrecerá las claves para hacer frente a las conductas adictivas.

Tanto la edil como la responsable de la UPCCA han invitado a participar en la presentación a la ciudadanía, especialmente a familias, jóvenes y personal docente, para lograr “una población más informada, crítica y saludable”.

El VIII Plan Municipal de Prevención de las Adicciones se presenta como una “herramienta clave con la que el Ayuntamiento de Villena, a través de la UPCCA, reafirma su compromiso con el bienestar comunitario” ha afirmado Laserna.