El Eldense lanza los abonos de media temporada... a la espera de fichajes

El Eldense, que se sitúa en tercera posición en su grupo de Primera RFEF, ha lanzado la campaña de abonos de media temporada bajo el lema 'Sumamos los que creemos'. Los precios en categoría adulto oscilan entre los 60 y los 145 euros, mientras que en modalidad infantil varían entre los 35 y los 75 euros.

El club azulgrana deja claro, al igual que en verano, que el abono no incluye los partidos de un hipotético playoff. Ahora mismo, si acabase ya la temporada, el Eldense jugaría la fase de ascenso. Se lanza una promoción para adultos por la que se podrán obtener dos abonos a un precio de 150 euros. En categoría infantil, el 'pack' de dos abonos costará 90 euros.

El Eldense quiere ampliar la cifra de cerca de 3.500 abonados con la que cerró la campaña el pasado verano. El Nuevo Pepico Amat, que está registrando entradas que rondan los 3.000 espectadores, se prevé fundamental en la segunda vuelta para conseguir el objetivo. Solo se ha sufrido una derrota en toda la temporada. Fue ante el Antequera.

Calma tensa en el mercado de fichajes

A falta de menos de dos semanas para el cierre del mercado invernal, en el Eldense todavía no se ha efectuado ningún movimiento. Desde el Nuevo Pepico Amat ya dejaron claro que no iba a ser un mercado de muchos fichajes, pero entre la afición hay preocupación por la falta de refuerzos.

La realidad es que otros equipos del grupo II que son rivales directos del Eldense están más activos. El Murcia, el Hércules o el Sabadell ya han incorporado futbolistas para intentar elevar el nivel de sus plantillas de cara a la segunda vuelta. En el club azulgrana la prioridad es un delantero centro que complemente a Dioni. También se pretende reforzar el extremo.

El Eldense solo dispone, en este momento, de una licencia sub-23. La llegada del guardameta colombiano Kevin Armesto, desde Llaneros, ocupará la ficha sénior que quedaba. Por tanto, habría que liberar una ficha para firmar un jugador mayor de 23 años.

En el capítulo de salidas, uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla es Rafa Núñez. Por el momento, parece que el dominicano seguirá en el Eldense. Otra vía, al llegar el guardameta Kevin Armesto, es la salida de Pablo Valencia.

Por otro lado, en el club permanecen atentos a la situación de Floris Smand. Hay equipos que le pretenden y se han dirigido al Eldense, pero siempre con conversaciones informales. Aún no ha llegado ninguna oferta formal y en Elda se remiten a la cláusula de rescisión. Falta por ver si la próxima semana (última de mercado) algún club se lanza en serio a por el neerlandés.