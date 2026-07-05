Villena afronta la recta final de las obras de mejora de la calle Ronda Estación

El Ayuntamiento de Villena está finalizando los trabajos de mejora y reurbanización de la calle Ronda Estación y de la zona de aparcamiento anexa, una actuación que se enmarca dentro del Plan de Modernización de Villena y que busca continuar avanzando en la renovación de los espacios públicos para hacerlos más accesibles, funcionales y sostenibles.

Las obras han permitido renovar las aceras y mejorar la accesibilidad de todo el entorno, facilitando el tránsito peatonal y adaptando la vía a las necesidades de todos los vecinos.

Además, la actuación incorpora una importante mejora del ajardinamiento, con la creación de una nueva alineación de árboles en la zona de aparcamiento y la plantación de nuevas especies ornamentales que contribuirán a embellecer el entorno y aumentar las zonas verdes de la ciudad.

Otro de los aspectos destacados de la intervención es la reorganización de los espacios de estacionamiento, una actuación que permitirá optimizar el espacio disponible e incrementar entre dos y tres plazas de aparcamiento sin ampliar la superficie destinada a este uso.

La actuación se completa con el asfaltado integral de la calle y de la zona de estacionamiento, mejorando el firme y ofreciendo mayores condiciones de seguridad y confort para la circulación de vehículos.

"Esta actuación refleja el modelo de ciudad por el que estamos trabajando, es decir, una Villena más accesible, más amable y con mejores servicios para la ciudadanía. Con las actuaciones del Plan de Modernización lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de los vecinos, renovando espacios urbanos haciéndolos más funcionales, sostenibles y seguros", ha destacado Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena.