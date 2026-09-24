El ‘veroño’ continúa presente este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

Por delante tenemos un nuevo día de ‘veroño’. Esta puede ser la radiografía de la previsión meteorológica con la que ha comenzado este jueves.

Se espera una jornada soleada, con brisas marinas y con pocos cambios en las temperaturas máximas respecto a las que se registraron ayer. Así, en Elche se alcanzará los 29 grados centígrados, en Crevillent los 30 y en Santa Pola los 27.

El termómetro ascenderá un poco más mañana viernes y el sábado descenderá.

Además, de cara al fin de semana llegarán nubes.