El verano se resiste a decir adiós en Elche, Crevillent y Santa Pola y el primer fin de semana de otoño habrá nubes y claros

El verano se resiste a irse. Como ha ocurrido estos últimos días pese a la llegada del otoño en la madrugada del pasado miércoles, el sol y el calor siguen mostrándose.

Las temperaturas máximas van a ascender las temperaturas máximas en un día soleado y con viento flojo de suroeste por la mañana y suaves brisas marinas por la tarde.

En Elche y Crevillent se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en índices de 29.

Durante el fin de semana las temperaturas diurnas tenderán a bajar en días, tanto mañana sábado como el domingo, en los que va a predominar la alternancia de nubes y claros.