La UPPCA de Elche avanza en la elaboración del nuevo Plan Municipal de Prevención de Adicciones 2026-2029

El centro de congresos de Elche ha acogido este miércoles una jornada en la que han participado profesionales, entidades sociales y comunidades educativas que han abordado la realidad actual en el municipio ilicitano del ámbito de las adicciones.

El objetivo ha sido avanzar en la elaboración de propuestas para el nuevo Plan Municipal de Prevención de Conductas Adictivas

La jornada ha sido impulsada por la organizada por la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPPCA) del Ayuntamiento de Elche.

Además, se han expuesto los resultados de un estudio realizado sobre conductas adictivas en centros educativos de Elche que, entre otros puntos, ha revelado un repunte en la preocupación por la adicción a los juegos en el ámbito digital y una preocupación por el consumo de cannabis.

Asimismo, se ha constatado que el consumo de alcohol en la ciudad es inferior a la media que se registra en la Comunitat Valenciana y en España, así como que el consumo de tabaco es moderado en la población general, pero está aumentado entre estudiantes.

La concejala de Sanidad, Inma Mora, ha destacado que “las jornadas suponen un espacio de encuentro del tejido social para plantear la situación real de Elche en materia de adicciones y trabajar de manera conjunta en el nuevo plan municipal”.

Desde la UPCCA, la psicóloga Maribel Machuca ha señalado que el Ayuntamiento ilicitano “cree firmemente en la prevención de las conductas adictivas”, y ha recordado que se trata de una de las unidades con mayor dotación de personal e inversión de la Comunitat Valenciana, con cuatro profesionales especializados.

Por su parte, el educador de la UPCCA, Salvador Martínez, ha remarcado el alto grado de cumplimiento del plan municipal de prevención anterior y la importancia de esta jornada para “realizar una radiografía actualizada del municipio y adecuar las futuras intervenciones a las necesidades detectadas”.

Talleres

Durante la jornada se han desarrollado un taller de diagnóstico participativo y una mesa redonda que analizará el papel de las familias como agentes de prevención, con la participación de especialistas en psicología, intervención familiar y adicciones, y representantes de programas y entidades locales.

Está previsto que el encuentro concluya con un taller en formato ‘World Café’ cuyo fin pasa por elaborar propuestas concretas que contribuyan a definir las prioridades y acciones del futuro Plan Municipal de Prevención de Conductas Adictivas.