La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche crece este curso con un 12 % más de estudiantes que el pasado

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha celebrado esta semana las Jornadas de Bienvenida para los más de 800 nuevos estudiantes, nacionales e internacionales, que se incorporan a cursar estudios este curso 2026-2027.

El Rector de Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, Higinio Marín, ha destacado el carácter especial de este curso para la Universidad, poniendo en valor que es el curso con mayor número de Grados ofertados.

En el campus de Elche, el arranque llega con 800 estudiantes de nuevo ingreso, un 45 % más que el curso anterior, y con un total de 2.400 alumnos matriculados en el campus de Elche, lo que supone un incremento del 12 % respecto al pasado curso.

El CEU incorpora en Elche dos nuevas titulaciones como son Medicina e Inteligencia de los Negocios (Business Intelligence).

Además, este año se incorporan 135 nuevos alumnos internacionales, con lo que la cifra de estudiantes extranjeros que van a comenzar a cursar sus estudios en la universidad pública ilicitana va a ascender a 500.

En las Jornadas de bienvenida celebradas en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, los estudiantes de nuevo ingreso han tenido la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de la institución académica, descubrir los servicios que tienen a su disposición y comenzar a crear los primeros vínculos con la comunidad universitaria.