La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche activa un sistema para prevenir el uso de dispositivos electrónicos en los exámenes

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha comenzado a utilizar esta semana en su campus de Elche un sistema tecnológico de supervisión para prevenir el uso de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes.

La iniciativa se aplica ya en el periodo de pruebas de la convocatoria ordinaria y se mantendrá también en la convocatoria extraordinaria de junio, "con el objetivo de reforzar el rigor académico y garantizar que todos los estudiantes se examinen en igualdad de condiciones".

Desde la universidad privada se ha insistido en que la medida "responde a una realidad cada vez más presente en el ámbito universitario” como son “las herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para copiar en un examen son hoy más pequeñas, discretas y difíciles de detectar que hace unos años".

Teléfonos móviles, dispositivos bluetooth, sistemas wifi, auriculares ocultos o los llamados pinganillos han obligado a las instituciones académicas a actualizar también sus mecanismos de prevención.

El sistema implantado en el CEU de Elche ha sido desarrollado e implementado por una empresa especializada en ese tipo de actuaciones, concretamente por Casva Seguridad.

El sistema empleado combina distintos equipos y técnicas de detección. No se limita a localizar pinganillos, sino que permite identificar diferentes dispositivos electrónicos o señales que puedan emplearse durante una prueba.

Entre los elementos que pueden detectarse se encuentran dispositivos bluetooth, conexiones wifi, teléfonos móviles, intrauriculares y otros equipos electrónicos.

La intervención se realiza durante el desarrollo de los exámenes, procurando alterar lo menos posible la concentración del alumnado. Cuando se detecta una señal o un elemento sospechoso, se comunica al profesor responsable para que actúe conforme al protocolo establecido por la universidad.

El sistema también puede detectar impulsos o señales asociados a determinados equipos, incluso cuando aparentemente no están siendo utilizados. En esos casos, la actuación permite diferenciar entre situaciones sin relevancia académica y posibles usos indebidos.