SEGURIDAD

La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda duplica su actividad en los centros educativos durante el curso 2025-2026

El número de estudiantes formados durante el último curso 2025-2026 ha superado los 3.600 alumnos

Ángela Berná

Elche |

La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda duplica su actividad en los centros educativos este curso.
La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda duplica su actividad en los centros educativos este curso. | Ayuntamiento de Elda.

La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda ya ha hecho público el balance oficial de su actividad en los centros escolares durante el último curso 2025/2026 y los datos apuntan a cifras récord que demuestran la creciente demanda de este servicio.

Los agentes de la Unidad han impartido 153 charlas formativas y de prevención frente a las 76 sesiones realizadas el año anterior. Esto supone un incremento de la actividad y un crecimiento en el número de estudiantes alcanzados de más de un 37% con un total de 3.612 alumnos participantes.

Dividido por niveles educativos, el programa ha formado a 2.161 alumnos de Educación Primaria con más de 86 charlas en 4º, 5º y 6º curso de todos los colegios de Elda y a 1.451 estudiantes de Secundaria, con 62 sesiones en diferentes institutos para alumnos de ESO y Bachillerato.

Además de haber impartido las charlas formativas, la Unidad Agente Tutor de la Policía Local también ha acudido periódicamente a las aulas para intervenir en conflictos cotidianos entre el alumnado, el profesorado y las familias con el objetivo de resolver de forma pacífica los desacuerdos dentro del entorno escolar y establecer una relación de confianza con la Policía Local.

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