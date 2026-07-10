La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda duplica su actividad en los centros educativos durante el curso 2025-2026

La Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Elda ya ha hecho público el balance oficial de su actividad en los centros escolares durante el último curso 2025/2026 y los datos apuntan a cifras récord que demuestran la creciente demanda de este servicio.

Los agentes de la Unidad han impartido 153 charlas formativas y de prevención frente a las 76 sesiones realizadas el año anterior. Esto supone un incremento de la actividad y un crecimiento en el número de estudiantes alcanzados de más de un 37% con un total de 3.612 alumnos participantes.

Dividido por niveles educativos, el programa ha formado a 2.161 alumnos de Educación Primaria con más de 86 charlas en 4º, 5º y 6º curso de todos los colegios de Elda y a 1.451 estudiantes de Secundaria, con 62 sesiones en diferentes institutos para alumnos de ESO y Bachillerato.

Además de haber impartido las charlas formativas, la Unidad Agente Tutor de la Policía Local también ha acudido periódicamente a las aulas para intervenir en conflictos cotidianos entre el alumnado, el profesorado y las familias con el objetivo de resolver de forma pacífica los desacuerdos dentro del entorno escolar y establecer una relación de confianza con la Policía Local.