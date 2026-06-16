A finales de este mes de junio

La UMH de Elche viaja a la Shell Eco-Marathon Europe and África 2026 con un objetivo: superar el tercer puesto logrado el pasado año

Va a participar con un vehículo, el ‘Dátil 26’, de tres metros de largo y 30 kilos de peso

Onda Cero Elche

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Equipo de la UMH de Elche con el vehículo con el que van a participar en la Shell Eco-Marathon Europe and África 2026.
Equipo de la UMH de Elche con el vehículo con el que van a participar en la Shell Eco-Marathon Europe and África 2026. | UMH Elche

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche va a competir un año más en la Shell Eco-Marathon Europe and África. El torneo se va a celebrar entre los días 24 y 28 de este mes de junio en circuito de Silesia Ring, en Polonia.

El equipo de la UMH de Elche se va a presentar en el torneo con un prototipo, de nombre ‘Dátil 26’, impulsado por motor de combustión interna. Su chasis está hecho íntegramente en fibra de carbono y tiene una forma aerodinámica de gota de agua.

El vehículo tiene unas dimensiones de tres metros de largo, 60 centímetros (cm) de ancho, 50 cm de alto y 30 kilos de peso.

El equipo de la UMH de Elche está formado por 16 alumnos y alumnas de los Grados en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. Ocho de ellos alumnos viajarán a la competición internacional.

El conjunto de la universidad de Elche va a estar capitaneado por la estudiante Lucía Muñoz Bordera y coordinados por el profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la UMH David Abellán López.

Este año los esfuerzos han ido orientados a estudiar distintos neumáticos y la resistencia a rodadura, buscando la combinación de parámetros de rodadura del vehículo que optimicen el consumo. El equipo también ha desarrollado un banco de potencia y ha preparado diferentes estrategias de gestión eléctrica del motor para reducir el consumo eléctrico.

La expedición ilicitana viaja a la competición con un objetivo: mejorar el tercer puesto conseguido el año pasado con una marca de 1.473 kilómetros recorrido con un litro de combustible.

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