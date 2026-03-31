La UMH de Elche participa en un estudio que concluye que una molécula natural presente en el cuerpo humano protege ante la gripe

Un estudio en el que han participado investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha concluido que una molécula natural presente en el cuerpo humano protege frente a la gripe.

Se trata de la dermicidina, un péptido antimicrobiano que produce el cuerpo humano y que presenta actividad antiviral frente al virus de la gripe.

El estudio ha estado liderado por la Fundación Fisabio y, además, revela que las personas que no desarrollan síntomas gripales presentan niveles basales más elevados de esa molécula, "lo que podría estar asociado a una menor susceptibilidad a la infección".

En el trabajo ha participado Ana María Fernández, investigadora del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche de la UMH, así como personal investigador del Instituto de Biomedicina de València, de la Universitat de València y del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, entre otros centros nacionales e internacionales.

Se ha demostrado que la dermicidina actúa uniéndose a una proteína concreta (la hemaglutinina) logrando introducir un cambio conformacional en la proteína viral que bloquea la capacidad del virus para fusionarse con la membrana celular y, por tanto, iniciar la infección.

El siguiente paso en la investigación va a ser evaluar el potencial de péptidos como la dermicidina frente a amenazas víricas emergentes, como la gripe aviar.

El equipo ha comprobado que es molécula "no solo se encuentra en el sudor, sino también en las principales puertas de entrada de los virus respiratorios al organismo, como la nasofaringe, la saliva y las lágrimas".

Según los investigadores, los resultados obtenidos hasta ahora abren nuevas vías para el desarrollo de antivirales basados en moléculas naturales del propio organismo que actúan sobre regiones virales altamente conservadas, lo que podría reducir la probabilidad de aparición de resistencias y favorecer su utilidad frente a distintos virus respiratorios.