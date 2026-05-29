La UMH de Elche constituye sus once tribunales para las Pruebas de Acceso a la Universidad

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha constituido los 11 tribunales con los que cuenta repartidos en sus cuatro campus en la provincia de cara a la celebración la próxima semana de los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Todos los tribunales se han constituido sin incidencias y sin que se haya registrado ninguna renuncia de profesores que llevan tres semanas de huelga indefinida. Los servicios mínimos del 100 % fijados para la Selectividad por la Conselleria de Educación impedía también esas renuncias.

Los once tribunales de las PAU (antaño Selectividad) de la UMH ilicitana cuentan en su conjunto con 245 vocales. De ellos, entre 140 y 160 son profesores de institutos de Secundaria.

Habitualmente, esos tribunales, que son los encargados de corregir los exámenes, se constituyen en las horas previas al inicio de los exámenes del primer día de las pruebas, pero este año, con motivo de la huelga de docentes en la Comunitat Valenciana, se ha adelantado ese proceso y los tribunales han quedado constituidos esta semana previa al inicio de las pruebas.

En la convocatoria de junio, los exámenes de Selectividad van a desarrollarse el martes, miércoles y jueves de la próxima semana. En esta ocasión, hay matriculados en la UMH de Elche un total de 4.681 estudiantes para realizar los exámenes, lo que representa un 9 % más que los registrados el pasado año en la misma convocatoria.