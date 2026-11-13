Movilización

UGT se concentra en el Hospital General de Elche y exige más plantilla sanitaria para implantar la jornada de 35 horas

En la mañana de este viernes

David Alberola García

Elche |

Concentración de UGT en el Hospital General de Elche exigiendo a Sanidad incrementos de la plantilla sanitaria para implantar la jornada de 35 horas.
Concentración de UGT en el Hospital General de Elche exigiendo a Sanidad incrementos de la plantilla sanitaria para implantar la jornada de 35 horas. | Onda Cero Elche

El sindicato UGT se ha concentrado en la mañana de este viernes en el acceso principal al Hospital General Universitario de Elche para exigir a la Conselleria de Sanidad la ampliación de las plantillas sanitarias a fin de hacer efectiva la implantación de la jornada laboral de 35 horas “en todos los centros, servicios y categorías profesionales” de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana.

Para el sindicato la reducción de la jornada laboral supone un avance “necesario” para “mejorar la conciliación familiar, la salud laboral y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios”.

Para UGT, “reducir las horas de trabajo sin aumentar las plantillas puede traducirse en una mayor sobrecarga para los trabajadores y en un deterioro de la atención a los pacientes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid