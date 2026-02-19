XVI Jornadas Gastronómicas Cuaresmales de Crevillent del 20 de febrero al 27 de marzo

Las Jornadas Gastronómicas Cuaresmales de Crevillent ofrece menús especiales a 27 € los viernes de Cuaresma en los restaurantes Estrella de África y Las Palmeras Resort. Esta iniciativa culinaria local está consolidada en el calendario previo a la Semana Santa Crevillentina y permite disfrutar de la cocina tradicional vinculada a la Cuaresma, poniendo en valor recetas y sabores muy arraigados en la localidad del Baix Vinalopó. Es la decimosexta edición que se consolida como una cita esperada por los crevillentinos como por los visitantes de localidades de la provincia.

El Restaurante Estrella de África propone un menú compuesto por degustación de almuerzo de Viernes Santo (pa torrat, bacalao, ajo, habas y coca), ensalada de capellanes y suspiros de bacalao como entrantes; arroz con verduras como plato principal; postre de Cuaresma y panet en figa; e incluye vi de raïm, agua, refrescos, herbetes y café. Por su parte, el restaurante de Las Palmeras Resort ofrece un menú que incluye pan de ajo de la casa y buñuelo de bacalao con salsa de pimiento del piquillo como entrantes; arroz de vigilia como plato principal; y torrija de brioche con helado de mantecado como postre, incluyendo una bebida, café o infusión.

El presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Mario Ruiz Igual, ha destacado que “la Semana Santa no únicamente se vive desde el ámbito de las procesiones, sino que también se expresa a través de nuestra tradición gastronómica”. En este sentido, ha animado a la población a participar en estas jornadas, recordando la tradición de la abstinencia de carne durante los viernes de Cuaresma. Desde la Concejalía de Turismo y la Federación de Cofradías y Hermandades se invita a vecinos y visitantes a disfrutar de estas XVI Jornadas Gastronómicas Cuaresmales, una oportunidad para saborear la tradición y la identidad culinaria de Crevillent.