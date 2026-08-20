Tres de cada cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Elche se han inscrito en la Carrera Profesional

El 75% de los empleados públicos del Ayuntamiento de Elche ya están inscritos en la Carrera Profesional. El plazo estará abierto hasta el próximo 7 de septiembre y hasta el momento han sido 1.500 de un total de alrededor de 2.000 empleados públicos, quienes, una vez finalizado el plazo de inscripción, durante el mes de octubre comenzaran con las evaluaciones individuales.

El edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, ha asegurado que la Carrera Profesional da respuesta a una reclamación de los trabajadores del Ayuntamiento, en la que todo empleado que quiera podrá ser compensado por el desempeño de su trabajo en relación con el cumplimiento de objetivos y competencias.

Navarro ha indicado que se trata de una “revolución” en materia de Recursos Humanos, con el objetivo de tener una administración local “más eficaz, eficiente y ágil”, donde se reconozca la labor y el desempeño que llevan a cabo los trabajadores del Ayuntamiento de Elche.

La Carrera Profesional supone la implantación progresiva en un periodo de cinco años, con una dotación económica global de 10 millones de euros y un compromiso inicial de 3,5 millones en el primer ejercicio. Este modelo reconoce el desarrollo profesional, la evaluación y el cumplimiento de objetivos como ejes para mejorar la estructura organizativa y la eficacia del servicio público.