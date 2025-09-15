Un transportista y un empresario se enfrentan a 30 y 18 meses de cárcel por quedarse una carga de dulces que debía llegar a Elche

La Fiscalía solicita inicialmente una pena de dos años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida para un transportista acusado de quedarse con la carga de 12.500 de dulces, valorada en más de 113.000 euros, que trasladaba desde Zaragoza y que debía llevar a Elche, pero que vendió por 1.200 euros a un empresario de Alicante. El Ministerio Público sostiene que este hombre conocía el origen ilícito de la mercancía y para él solicita dieciocho meses de prisión por un presunto delito de receptación.

Los hechos se remontan al mes de febrero del año 2021 y celebración del juicio está fijada para hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que tiene sede en Elche.

Según el relato de la Fiscalía tras vender la carga de dulces que llevaba al empresario también procesado, el transportista vendió los trece palets que había usado para la carga a una empresa de Riba-roja, que no sabía que eran robados, y abandonó el camión en Cox.

El procesado era empleado de una empresa de transportes, que le asignó el camión y el servicio que debía hacer.