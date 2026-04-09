El tiempo este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola: repuntan las temperaturas y llega calima

La jornada de este jueves va a ser en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó soleada, con paso de nubes altas por la mañana y viento moderado de levante a partir de mediodía.

Las temperaturas máximas van a experimentar un repunte significativo que va a llegar acompañado de la presencia de calima.

El termómetro se va a disparar en Elche y Crevillent hasta los 25 grados centígrados. En Santa Pola se pueden alcanzar temperaturas máximas de 23.

Mañana viernes se espera una jornada similar en la que las temperaturas subirán un poco más.

El movimiento de la borrasca que afecta estos días a España traerá inestabilidad para el fin de semana.

La previsión meteorológica apunta que el sábado será una jornada muy nubosa con posibilidad de alguna lluvia débil de cara a la tarde y la noche, que en caso de producirse llegará embarrada.

El domingo se espera una jornada con lluvia (sin barro) durante buena parte del día, puntualmente moderada, así como un descenso claro de las temperaturas.

A partir del lunes volverá el sol y la estabilidad meteorológica.