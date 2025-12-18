La crónica del tiempo

El termómetro repunta de forma puntual este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Puente de Santa Teresa de Elche, conocido como el 'puente de la Virgen'.
Puente de Santa Teresa de Elche, conocido como el 'puente de la Virgen'. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un jueves bastante soleado, con viento flojo y temperaturas que suben un poco.

El termómetro va a rondar en Elche valores máximos de 18 grados centígrados, mientras que en Crevillent y Santa Pola se quedará en 17.

Se trata de un repunte puntual porque a partir de mañana se espera que las temperaturas máximas desciendan de nuevo. Lo hará en un par de grados.

De cara a lo que resta de semana se prevén días en los que la nubosidad irá en aumento, al tiempo que, por ahora, los primeros días navideños apuntan a que van a ser bastante fríos.

