El termómetro repunta por encima de los 20 grados este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este jueves, quinto día del mes de febrero, se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con la previsión de un día bastante soleado en el que las temperaturas máximas van a ascender de forma notable y en el que el viento va a ser flojo por la mañana y moderado por la tarde, fase de la jornada en la que se puede registrar alguna racha fuerte que podría superar los 60 kilómetros por hora.

Se espera que el termómetro alcance valores máximos de 23 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

El termómetro asciende este viernes

De cara a mañana viernes se espera un descenso de las temperaturas máximas de en torno a cuatro grados en un día con posibilidad de alguna lluvia débil por la tarde y viento de poniente con algunas rachas moderadas de cara a la tarde-noche. El descenso del termómetro continuará descendiendo durante el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo predominarán los cielos variables con posibilidad de lluvias débiles ocasionales y vientos de poniente puntualmente moderados.