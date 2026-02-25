Las temperaturas vuelven a la senda del descenso en Elche, Crevillent y Santa Pola

La semana de despedida del mes de febrero llega a su ecuador en la comarca del Baix Vinalopó con una jornada de miércoles que se espera de nuevo muy soleada, con viento flojo de componentes marítima y con temperaturas máximas que van a descender respecto a las registradas en los últimos días.

El termómetro va a alcanzar en Elche y Crevillent valores máximos de 21 grados centígrados, mientras que se va a quedar en unos 18 en Santa Pola.

Los próximos días seguirán siendo estables meteorológicamente y las temperaturas van a continuar descendiendo.

El fin de semana se presenta bastante fresco, sobre todo el domingo, y con algo de nubosidad.