Las temperaturas repuntan un poco este viernes en Elche, Crevillent y Santa Pola

La semana avanza en la comarca del Baix Vinalopó hacia su final con un viernes en el que se espera sol con paso de algunas nubes altas, temperaturas máximas que repuntan un poco y viento puntualmente moderado de noroeste por la mañana, a partir de media tarde suaves brisas marinas.

El termómetro va a rondar en Elche y Santa Pola los 26 grados centígrados, mientras que en Crevillent se quedará en 25.

Durante el fin de semana se espera también más sol que nubes.

Mañana sábado las temperaturas máximas serán un poco más bajas, al tiempo que el domingo volverán a índices de en torno a 26-27 grados.