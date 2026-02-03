Las temperaturas descienden de forma notable este martes en Elche, Crevillent y Santa Pola

Elche va a celebrar este martes el día de su patrón San Agatángelo con una jornada con nubosidad variable, temperaturas en descenso y ligera posibilidad de que por la tarde se registre alguna lluvia débil.

El viento va a ser flojo de poniente por la mañana y puntualmente moderado por la tarde.

En el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó, en los municipios de Elche, Crevillent y Santa Pola se esperan temperaturas máximas de 15 grados centígrados.

Por otro lado, los modelos meteorológicos apuntan a que mañana miércoles será una jornada fría y lluviosa. En principio, las precipitaciones serán en general débiles, pero podrían ser persistentes, sobre todo por la mañana.

El jueves se registrará un ascenso de las temperaturas en un día con viento de poniente moderado, puntualmente con alguna racha fuerte por la tarde.

De cara al fin de semana volverán a descender los termómetros.