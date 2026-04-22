La temperatura máxima se dispara en Elche y Crevillent; en menor medida en Santa Pola

La comarca del Baix Vinalopó llegan al ecuador de la semana con una jornada en la que las temperaturas van a repuntar de manera significativa. El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent los 27 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a alcanzar los 22.

El día va a ser de nuevo soleado, con paso de alguna nube, suaves brisas marinas a partir de mediodía y con presencia de calima.

Para mañana jueves se espera viento de levante moderado que, sobre todo en zonas del litoral, pueden superar los 50 kilómetros por hora y a partir del viernes llega tanto nubosidad como un descenso de las temperaturas.