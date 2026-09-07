Talleres de DJ, Inteligencia Artificial o Ilustración japonesa dentro de la oferta de ocio joven para los últimos meses del año en Petrer

La concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Petrer, a través de su concejal, Alejandro Ruiz, ha presentado esta mañana la programación de talleres y actividades para acabar el año 2026, una oferta que estos últimos meses del año consta de un taller de DJ, cada jueves desde el 10 de septiembre al 17 de diciembre, en horario de 17:30 a 19:00 horas.Los lunes, del 14 de septiembre al 21 de diciembre, de 17:30 a 19:00 horas, la concejalía organiza un taller de Huerto en casa. Para los miércoles, desde el 16 de septiembre hasta el, 23 de diciembre, la propuesta es un taller de Crochet, Amigurumis y macramé, en horario de. 17:30 a 19:00 horas.

Ya metidos en el mes de octubre, arrancarán los talleres de Createch – Canva, Informática e Inteligencia Artificial; Ilustración Japonesa y taller de Teatro. El taller de Createch – Canva, Informática e Inteligencia Artificial, tendrá lugar los miércoles, de 17:00 a 19:00 horas, del 14 de octubre al 16 de diciembre. El de ilustración japonesa también se llevará a cabo los miércoles del 14 de octubre al 16 de diciembre, de 17:00 a 20:15, con dos grupos diferentes. Y el taller de teatro joven arrancará el martes 6 de octubre, de 17:00 a 18:30 horas, un taller que se prolongará hasta junio.

Todos los talleres se realizan en el Casal de la Juventud, salvo el taller de Createch – Canva, Informática e Inteligencia Artificial, que se lleva a cabo en las instalación de la empresa Gnosis Formación y Acción Social.

La concejalía también ha previsto un taller de Ciencia, que será los los lunes 28 de septiembre, 26 de octubre, 9 de noviembre, 23 de noviembre, 7 de diciembre y 21 de diciembre de 17:30 a 18:30, dirigido a menores a partir de 8 años.

En todos los casos, las plazas son limitadas y la inscripción se puede realizar a través de los formularios habilitados por la concejalía para la inscripción a cada taller.