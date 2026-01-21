Talleres, exposiciones y conciertos protagonizan la programación de l'Hort de Pontos

La Casa-Museo de l’Hort de Pontos ha presentado su nueva programación cultural para el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2026, con una amplia oferta de talleres, exposiciones, conciertos, juegos tradicionales y visitas guiadas dirigidas a todos los públicos.

La programación comenzará el 7 de febrero con la exposición de vehículos Citroën 2CV y talleres artísticos, y continuará en los meses siguientes con actividades como talleres de palma blanca, demostraciones de oficios tradicionales, vistas teatralizadas, conciertos, juegos populares, exposiciones artísticas y talleres infantiles y familiares. Entre las propuestas más destacadas se encuentra la inauguración de la exposición artística Palmer-Art, los talleres de palma blanca de solapa, los juegos tradicionales en agosto y el concierto de Sitar de Sazed Ul Alam previsto para el mes de julio.

El director del Museo Puçol, Rafael Martínez, ha señalado que “l’Hort de Pontos sigue siendo un espacio abierto, dinámico y participativo, en el que colabora mucha gente de la ciudad, y este año hemos preparado una programación muy completa para que la ciudadanía disfrute y aprenda más sobre su patrimonio y su cultura”.

Por su parte, Borja Martínez, coordinador de l’Hort de Pontos, ha explicado que “la programación incluye visitas guiadas y teatralizadas, demostraciones de oficios como el de palmerero y actividades que permiten disfrutar de la etnografía del municipio y, en definitiva, de la cultura de Elche”.