El sol vuelve a lucir y el viento de poniente dispara el termómetro en Elche, Santa Pola y Crevillent

Este miércoles se presenta como un día con una mañana muy soleada con viento de poniente, en general flojo.

De cara a la tarde se esperan nubes y claros, así como viento que irá rolando a sur moderado, sobre todo en el litoral.

Las temperaturas van a ser altas, de valores casi de verano en algunas áreas como en las pedanías de Matola o Puçol donde se puede rondar los 30 grados centígrados.

En general, el termómetro va a situarse en Elche y Crevillent en valores máximos de 27 grados. En Santa Pola se alcanzará los 26.

Para la jornada de mañana jueves se esperan pocos cambios en lo meteorológico. El viernes parece que habrá algunos chubascos de carácter débil por la tarde y el fin de semana tendremos un descenso claro de las temperaturas.