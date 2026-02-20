El sol y las temperaturas suaves lucen este fin de semana en Elche, Santa Pola y Crevillent

El fin de semana llega a la comarca del Baix Vinalopó con una previsión meteorológica clara: se va a imponer el sol y las temperaturas máximas suaves.

El cielo despejado va a predominar tante el sábado como el domingo, jornadas en las que el termómetro va a rondar temperaturas máximas de 18 grados centígrados mañana y de 20 el último día de la semana.

Durante todo el fin de semana, el viento va a soplar flojo o estar en calma, al tiempo que las madrugadas van a ser frías, con temperaturas mínimas de entre 7 y 9 grados, incluso de cuatro en algunas zonas del Camp d’Elx.

En la madrugada del domingo no se descarta que se registren bancos de niebla en áreas del sur del municipio ilicitano.

Este viernes, también sol

Este viernes va a ser un día soleado, con viento en general flojo de componente noroeste por la mañana y con suaves brisas marinas por la tarde.

Las temperaturas máximas en Elche y Crevillent van a rondar los 19 grados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 17.