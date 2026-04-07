La crónica del tiempo

El sol va a predominar en Elche, Crevillent y Santa Pola por la mañana; por la tarde llegarán nubes

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Zona de la ladera del río Vinalopó en Elche en el entorno del Puente de la Generalitat.
Zona de la ladera del río Vinalopó en Elche en el entorno del Puente de la Generalitat. | Onda Cero Elche

Este martes va a ser un día con una mañana soleada con paso de algunas altas. De cara a la tarde se espera más de nubosidad y las temperaturas no van a experimentar muchos cambios.

El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent los 20 grados centígrados de temperatura máxima, mientras que en Santa Pola se quedará en unos 18.

La previsión meteorológica apunta a que, a partir de mediodía, habrá brisa de levante algo moderada en el litoral.

Para mañana miércoles se prevé una jornada tranquila y soleada con algo de calima y de cara al jueves y viernes se vivirá un ascenso de las temperaturas.

El fin de semana la borrasca que habrá esos días al suroeste de la península hará una transición al mediterráneo y dejará en nuestra zona algo de lluvia y cielos muy nubosos, el domingo apunta a un descenso acusado de las temperaturas.

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