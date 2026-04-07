El sol va a predominar en Elche, Crevillent y Santa Pola por la mañana; por la tarde llegarán nubes

Este martes va a ser un día con una mañana soleada con paso de algunas altas. De cara a la tarde se espera más de nubosidad y las temperaturas no van a experimentar muchos cambios.

El termómetro va a rondar en Elche y Crevillent los 20 grados centígrados de temperatura máxima, mientras que en Santa Pola se quedará en unos 18.

La previsión meteorológica apunta a que, a partir de mediodía, habrá brisa de levante algo moderada en el litoral.

Para mañana miércoles se prevé una jornada tranquila y soleada con algo de calima y de cara al jueves y viernes se vivirá un ascenso de las temperaturas.

El fin de semana la borrasca que habrá esos días al suroeste de la península hará una transición al mediterráneo y dejará en nuestra zona algo de lluvia y cielos muy nubosos, el domingo apunta a un descenso acusado de las temperaturas.