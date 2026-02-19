La crónica del tiempo

El sol se impone en Elche, Crevillent y Santa Pola en un jueves con descenso del termómetro y en el que vuelve el viento moderado

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Camino en un huerto de palmeras de Elche.
Camino en un huerto de palmeras de Elche. | Onda Cero Elche

Predominio de sol, temperaturas máximas en descenso y viento moderado de componente noroeste con rachas que podrían superar los 50 km/h.

Son las tres características meteorológicas con las que se presenta este jueves en la comarca del Baix Vinalopó.

El termómetro se va a situar en Elche y Santa Pola en valores máximos de 18 grados centígrados, mientras que en Crevillent se va a quedar en 17.

Aunque mañana a primeras horas aún podría registrarse rachas moderadas de viento, en general de cara al fin de semana se espera viento flojo o en calma, cielos despejados, temperaturas suaves en las horas centrales y mínimas en descenso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer