El sol se impone en Elche, Crevillent y Santa Pola en un jueves con descenso del termómetro y en el que vuelve el viento moderado

Predominio de sol, temperaturas máximas en descenso y viento moderado de componente noroeste con rachas que podrían superar los 50 km/h.

Son las tres características meteorológicas con las que se presenta este jueves en la comarca del Baix Vinalopó.

El termómetro se va a situar en Elche y Santa Pola en valores máximos de 18 grados centígrados, mientras que en Crevillent se va a quedar en 17.

Aunque mañana a primeras horas aún podría registrarse rachas moderadas de viento, en general de cara al fin de semana se espera viento flojo o en calma, cielos despejados, temperaturas suaves en las horas centrales y mínimas en descenso.