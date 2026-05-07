Los sindicatos ultiman la huelga indefinida en el ámbito educativa que arranca el lunes.

Los sindicatos del ámbito educativo continúan movilizados esta semana en los prolegómenos de la huelga indefinida que comenzará, si no hay acuerdo de última hora con la Conselleria de Educación, el próximo lunes y a la que en la provincia de Alicante están llamados más de 27.000 profesores y otros trabajadores de centros educativos.

La movilización está convocada por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT junto a la Plataforma per l'Ensenyament Públic y los motivos los ha esbozado este jueves Leopoldo Pomares, de CC.OO:

Los sindicatos confían en que la convocatoria de huelga indefinida tenga éxito en la comunidad educativa y han advertido que el paro es de carácter indefinido, tal y como ha recalcado Antonio Talavera, sindicalita de UGT.

La huelga indefinida comenzará el lunes, pero en la tarde de este jueves van a tener lugar movilizaciones previas. En Elche, programado por la Asamblea de Docentes, se va a producir un encierro en el instituto Cayetano Sempere.

África Trigueros, integrante de la Asamblea de Docentes de Elche, ha explicado que la iniciativa comenzará a las 18:00 horas y comenzará con una sesión informativa dirigida al conjunto de las comunidades educativas de todos los centros del municipio para ofrecerles información en torno a los motivos de la huelga convocada.

Por otro lado, en las escuelas infantiles se está celebrando hoy huelga y desde CCOO se asegura que en Elche el seguimiento ha muy secundada. Ha aludido a seguimiento del 60 % e incluso más en algunas escuelas infantiles municipales.