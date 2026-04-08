La crónica del tiempo

La Semana de Pascua avanza en Elche, Santa Pola y Crevillent con sol y se avanza lluvia durante el fin de semana

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Rotonda de L'Aljub de Elche
Rotonda de L'Aljub de Elche | Onda Cero Elche

La previsión meteorológica apunta a que este miércoles va a ser un día soleado con presencia de un poco de calima.

A partir de mediodía habrá brisas marinas y las temperaturas máximas van a situarse en Elche y Crevillent en torno a los 21 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se alcanzarán los 18.

Además, tanto para mañana jueves como para el viernes se espera un repunte de las temperaturas, que puede llegar a los cuatro grados, al tiempo que de cara al fin de semana la borrasca que hay al suroeste de la península hará una transición al mediterráneo y dejará, tanto sábado como domingo, cielos nublados, descenso de temperaturas y lluvia, sobre todo el último día de la semana.

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