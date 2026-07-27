La semana comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con temperaturas máximas rondando los 31 grados

El descenso de las temperaturas máximas que se produjo este pasado domingo, y que ha dado un respiro tras la tercera ola de calor sufrida en lo que llevamos de verano, se va a mantener durante los próximos días, al menos en la primera mitad de la semana.

La semana comienza con un lunes que se espera soleado, con suaves brisas marinas a partir de media mañana y con temperaturas máximas que en Elche y Crevillent van a rondar los 31 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a quedar en 28.

Los próximos días irán subiendo poco a poco las temperaturas y de cara al fin de semana apunta a que volveremos a hablar de calor intenso.

Preemergencia por incendio forestales

Cabe destacar que el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para hoy en nivel 3 Preemergencia por incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. Se trata del máximo nivel de emergencia.