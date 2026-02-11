La semana avanza en Elche, Crevillent y Santa Pola con la primavera presente en el termómetro y viento

El undécimo día del mes de febrero llega a la comarca del Baix Vinalopó con la previsión de ser una jornada con temperaturas primaverales, nubes y claros por la mañana tendiendo a muy nuboso por la tarde y viento moderado de poniente con rachas que puntualmente podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora (km/h) durante la tarde.

El termómetro va a rondar valores máximos de 25 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se quedará en 24.

A partir de esta próxima medianoche y hasta mañana jueves a las 18:00 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nos pone un aviso amarillo (riesgo bajo) por posibilidad rachas de hasta 70 km/h en día que se prevé más soleado y con ligero descenso de las temperaturas.

Esa caída del termómetro se mantendrá el viernes, que será un día con posibilidad de alguna precipitación débil por la tarde.

El sábado se vivirá un día muy desapacible con rachas muy fuertes de componente noroeste y descenso acusado de las temperaturas.