La ola de calor llega a su fin con un día con temperaturas máximas ligeramente inferiores a las de los últimos días

La previsión meteorológica apunta a que la de este jueves va a ser una nueva jornada muy calurosa, si bien parece que no se llegará a alcanzar temperaturas máximas tan altas como las de ayer. Eso sí, se quedará cerca.

Por tercer día consecutivo, la Agencia Estatal de Meteorología va a activar a partir de las 12:00 horas el aviso naranja por calor, que se prolongará hasta las 20:00 horas.

Se espera que el termómetro ronde hoy temperaturas máximas en Elche y Crevillent de unos 37 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a quedar en 31.

El día va a ser soleado y con suaves brisas marinas a partir de mediodía.

A partir de mañana viernes las temperaturas descenderán, regresando a la normalidad, si bien se prevé que aumente la humedad y, por tanto, la sensación de bochorno.