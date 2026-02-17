Sarabia recupera su defensa de gala para el Athletic-Elche

Salvo contratiempo, Eder Sarabia podrá alinear a su defensa de gala para el Athletic-Elche de este viernes en San Mamés. A priori, el trío de centrales estará formado por Pedro Bigas, Víctor Chust y David Affengruber. Al técnico franjiverde se le han ido acumulando las bajas en forma de lesiones y sanciones en las últimas jornadas.

El zaguero austriaco volverá al equipo ilicitano tras cumplir sanción ante Osasuna. Vio la quinta amarilla en San Sebastián y se ha limpiado de cara a un tramo decisivo de competición. Bigas, ausente durante un mes tras sufrir una lesión en Mestalla, ya fue de la partida contra el conjunto de Alessio Lisci.

El que más minutos está teniendo en los últimos meses es Víctor Chust. El jugador cedido por el Cádiz solo se perdió el partido en el Ciutat, ante el Levante, por sanción. Léo Petrot, acostumbrado a jugar como lateral zurdo, también ha echado una mano en el eje central de la defensa ante las bajas. El francés ha cumplido.

El último partido en el que Sarabia pudo alinear de inicio a los tres centrales juntos fue ante el Villarreal. Curiosamente fue el primer encuentro de 2026 y donde empezó la mala dinámica de resultados que atraviesa el Elche.

La salida de Bambo Diaby en invierno, cedido al Granada, ha provocado que haya una opción menos para la defensa. Diaby apenas ha contado para Eder Sarabia en Primera División y el club optó por buscarle destino en forma de cesión. John Chetauya es una alternativa para la zaga.

La ausencia de Bigas por lesión coincidió con una serie de partidos en los que el Elche encajó bastantes goles. De hecho, hasta el duelo contra Osasuna, había recibido quince goles en seis jornadas. Sarabia le dio la titularidad a Dituro el pasado viernes.

Ahora, con los tres centrales sanos, el eje de la zaga volverá a estar formado por los jugadores de confianza de Sarabia: Bigas, Affengruber y Chust. El Elche es consciente de que debe recuperar la solidez defensiva para iniciar la remontada.