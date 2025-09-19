Sarabia: "Quizá tengamos más puntos que juego"

El Elche se mide este domingo al Real Oviedo en el Martínez Valero en un encuentro entre dos recién ascendidos a Primera. Sarabia ha confirmado que Álvaro Rodríguez se une a Yago de Santiago en la lista de bajas por unas molestias en la rodilla. Adriá Pedrosa será duda hasta última hora.

La primera jornada intersemanal está a la vuelta de la esquina y el Elche jugará tres partidos en siete días: Oviedo, Osasuna y Celta. Por ello, se esperan rotaciones en el cuadro franjiverde. Además, Rodrigo Mendoza se marchará con España sub-20 al Mundial tras jugar este domingo frente al Oviedo.

El Elche quiere prolongar su bien inicio, aunque Sarabia ha rebajado la 'euforia'. "Quizá tengamos más puntos que juego ahora mismo", ha afirmado el preparador franjiverde. El vasco es exigente y cree que su equipo puede jugar mejor de lo que se ha visto en las cuatro primeras jornadas.

Respecto al duelo ante el Oviedo, ha señalado que será "un partido exigente" y para el que ha pedido que su equipo esté "con las orejas tiesas". Se espera un gran ambiente en el Martínez Valero y será el primer partido en casa de la temporada en el que el Elche juegue en fin de semana.

Por último, ha felicitado a Rodrigo Mendoza por su convocatoria con la sub-20 y cree que "hay alternativas" para suplir al mediapunta murciano. Ali Houary y Adam Boayar no han sido citados por Marruecos, por lo que no se ausentarán del Elche.

