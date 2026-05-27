Sarabia se va del Elche

Eder Sarabia se marcha del Elche. Este miércoles, cuatro días después de la permanencia en Girona, el técnico vasco ha anunciado que deja la entidad franjiverde. Tenía contrato hasta 2027. Ha estado arropado en sala de prensa por familiares y su cuerpo técnico.

El bilbaíno ha recordado “los dos años maravillosos” en el Elche y ha admitido que haya gente “decepcionada” con su marcha. “Hemos vivido dos años increíbles”, ha admitido. Varios jugadores de la primera plantilla se han dado cita en la sala de prensa.

Sarabia deja el Elche tras dos temporadas. En la primera logró el ascenso a Segunda. Este curso, con sufrimiento, ha certificado la salvación en la última jornada tras un gran inicio de Liga y muchas dudas en el comienzo de 2026.

La noticia ha sorprendido en el entorno, puesto que se daba por hecha su continuidad en el Elche después de sus declaraciones tras la permanencia en Girona.

Pedro Schinocca ha admitido que “ayer nos comunicó una decisión inesperada”. Sarabia ha querido agradecer al director general, al propietario Christian Bragarnik y a los empleados del club el trato durante estas dos temporadas.