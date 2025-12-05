Sarabia, antes del Elche-Girona: "Hubiésemos firmado dónde y cómo estamos ahora"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha puesto en valor este viernes la clasificación de su equipo en Copa del Rey tras la eliminación y sufrimiento de algunos conjuntos de Primera en la segunda ronda. A pesar de acumular siete jornadas sin vencer en Liga, el vasco ha sacado pecho antes del Elche-Girona: "Hubiésemos firmado dónde y cómo estamos ahora a principios de temporada".

El de este domingo en el Martínez Valero no será un partido sencillo, por mucho que el Girona haya sido eliminado de Copa del Rey por un Primera RFEF. Hay cuatro puntos de distancia entre ambos y los catalanes abren la zona de descenso, por lo que es un encuentro trascendental.

"Esperamos a un equipo valiente y que presione", ha pronosticado Sarabia en la previa. El preparador del Elche ha destacado la baja de Ounahi por sanción, "importante" para Míchel. Los dos únicos triunfos en Liga del Girona han llegado en Montilivi, pero a domicilio ha sumado ante Betis, Athletic o Celta de Vigo.

El Elche no tendrá bajas de cara al encuentro ante el Girona. En los últimos días se ha estado 'mimando' a los delanteros André Silva y Álvaro Rodríguez, quienes ni siquiera se subieron al autobús rumbo a Quintanar del Rey. Estarán disponibles para el choque del fin de semana.