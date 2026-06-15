Santa Pola tiene desde este lunes retén de verano de bomberos con horario 12 horas

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante activa este lunes su dispositivo de refuerzo de verano que, como es habitual, contempla la disposición de un retén de bomberos en Santa Pola con funcionamiento doce horas, de 10:00 a 22:00 horas.

Ese servicio estará en funcionamiento hasta el 16 de septiembre.

El retén de bomberos va a contar con un cabo, tres bomberos, un operador de comunicaciones y un vehículo.

Además, dentro del plan de refuerzo del Consorcio Provincial de Bomberos se van a desplegar retenes itinerantes que, de forma rotatoria, cubrirán las zonas operativas de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó, así como de la Vega Baja, L’Alacantí y la Marina Baixa. Esos equipos estarán dotados de un sargento, de dos a cuatro cabos y de seis a doce bomberos. También estará operativo de 10:00 a 20:00 horas.

"Como cada verano, desde la Diputación de Alicante incrementamos los medios e intensificamos el servicio de efectivos con el fin de ofrecer una respuesta más rápida, segura y eficaz", ha señalado, Luis Rodríguez, diputado responsable del área de Bomberos, que ha añadido que con esta medida "se mejoran los tiempos de intervención y se adaptan a los cambios que se producen en la provincia durante esta época, cuando aumentan considerablemente los riesgos e incidencias derivados de las altas temperaturas y el incremento de la población flotante".

Retenes nocturnos y helicóptero

Además, el operativo especial del Consorcio de Bomberos para este verano contempla la puesta en marcha de retenes nocturnos en caso de amenaza de tormentas secas integrados por un cabo, tres bomberos y un vehículo, que realizarán labores de vigilancia y prevención en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología, así como intervenciones.

Por otro lado, tal como se viene haciendo desde 2020, el dispositivo impulsado incluye en su flota un segundo helicóptero con capacidad para tres pasajeros y un piloto que, junto al que opera durante todo el año, permanecerá en el Parque Central de San Vicent delRaspeig.

Este medio aéreo se utilizará principalmente en la detección, coordinación y dirección de incendios forestales, así como en la atención de grandes emergencias.