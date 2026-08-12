Santa Pola recibe 60.000 euros en materia de mejoras en masa forestal

Santa Pola ha recibido una subvención de 60.000 euros, por parte de la Diputación de Alicante, para mejoras en masa forestal. El objetivo de esta ayuda económica es favorecer el crecimiento de paisajes de calidad, ecosistemas ricos y diversos y montes más resilientes frente al cambio climático y posibles incendios forestales.

La Diputación de Alicante destinará este año cerca de 800.000 euros para colaborar con municipios de la provincia en la mejora de sus masas forestales. Un total de trece ayuntamientos, entre ellos el del municipio de Santa Pola, se beneficiarán de ayudas de 60.000 euros que persiguen favorecer el crecimiento de paisajes con arbolado vigoroso y adaptado al medio.

Asimismo, las localidades de Algueña, Calp, Cox, Crevillent, El Poble Nou de Benitatxell, La Vila Joiosa, Mutxamel, Novelda, Ondara, Petrer, Sax y Teulada, conforman la totalidad de las adhesiones a la convocatoria.

Entre las actuaciones subvencionadas constan el control de la competencia, la retirada de árboles muertos por ataque de plagas o eventos climatológicos y la plantación y siembra de especies vegetales que aporten alimento a la fauna y diversidad a la comunidad vegetal.

Magdalena Martínez, diputada de Medio Ambiente y Energía, ha señalado que "este tipo de acciones ayudan a los municipios a mantener sus masas forestales en condiciones sanitarias óptimas, garantizando densidades adecuadas y promoviendo su regeneración natural y biodiversidad vegetal".