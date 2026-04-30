Santa Pola pone en marcha un estudio para evaluar el impacto del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino en el municipio

El Ayuntamiento de Santa Pola ha iniciado un estudio de repercusión con el objetivo de evaluar el impacto generado por el actual Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el municipio, analizando su influencia tanto en el territorio como en el posicionamiento de Santa Pola como destino turístico. Este estudio permitirá conocer la repercusión real de las actuaciones impulsadas en el marco del PSTD y servirá como herramienta de análisis para identificar oportunidades de mejora, nuevas necesidades y futuras líneas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad turística del destino.

Como parte de este proceso, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una fase participativa mediante un cuestionario abierto a ciudadanía, tejido empresarial, asociaciones y agentes vinculados al sector turístico. La encuesta ya se encuentra disponible a través de la web municipal y podrá completarse hasta el próximo 10 de mayo. La participación ciudadana constituye un elemento fundamental dentro de este estudio, ya que permitirá recoger opiniones, valorar el impacto de los proyectos desarrollados y detectar nuevas prioridades para continuar avanzando hacia un modelo turístico más sostenible, inteligente y adaptado a las necesidades del municipio.

Además, toda la información relativa al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Santa Pola está disponible en la página específica habilitada por el Ayuntamiento: https://santapola.es/pstd-santa-pola/.

Este proyecto está financiado al 100 % a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro de las actuaciones impulsadas para reforzar la transformación sostenible e inteligente de Santa Pola como destino turístico.