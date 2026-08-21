Santa Pola invierte cerca de un millón y medio de euros en la reforma del estadio municipal Manolo Maciá

El proyecto de reforma y adecuación del estadio municipal Manolo Maciá en Santa Pola supondrá una inversión de 1.480.117 euros. En los próximos meses, las instalaciones experimentarán cambios en la pista de atletismo, la zona de vestuarios, gradas e iluminación, entre otras mejoras.

Ángel Piedecausa, concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Santa Pola, ha señalado que “la inversión pondrá en valor una de las instalaciones deportivas más importantes del municipio”. Asimismo, ha destacado la remodelación integral de la pista de atletismo con un nuevo tartán, recalcando que, “el nuevo pavimento permitirá homologarla para la competición”.

Las obras planteadas también comprenden la renovación de los vestuarios con la sustitución de la instalación eléctrica, solados y alicatados. En las gradas existentes se repararán las zonas de hormigón deterioradas por la corrosión y, concretamente en la zona norte, se llevará a cabo un trabajo más exhaustivo con el enlucido y pintado de la estructura, así como la instalación de nuevos asientos y una nueva área de sombraje.

La estructura metálica de las gradas estará recubierta con pinturas ignífugas, asegurando una protección pasiva contra posibles incendios.

Finalmente, con el objetivo de lograr una eficiencia energética de bajo consumo, se sustituirá todo el sistema de alumbrado del campo de fútbol por nuevos proyectores LED. Además, se prevé habilitar una nueva zona de prensa para la grabación de partidos y se renovará el sistema de megafonía del estadio.