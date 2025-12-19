31 de diciembre a las 18:00 horas

La San Silvestre de Elche abre inscripciones con novedades importantes

Hay dos modalidades de inscripción y el recorrido de 5 kilómetros es el mismo que el del año pasado

Felipe Canals

Elche |

La San Silvestre de Elche ya ha abierto inscripciones a través de la web de la Fundación del Deporte Ilicitano. Como cada año, tendrá lugar el 31 de diciembre a las 18:00 horas. El recorrido es el mismo que el del año pasado, constando de cinco kilómetros.

La gran novedad es que esta edición cuenta con dos modalidades de inscripción: una para los participantes que puedan realizar la distancia a un ritmo inferior a 4’00/km en hombres y 4’50/km en mujeres, y otra para los que realicen la prueba a un ritmo más lento a este.

La carrera tiene una vertiente solidaria, puesto que una parte de la recaudación se destinará a tres asociaciones: Objetivo Diagnóstico, Intégra-t y Toubabs Team. El precio de la inscripción es de ocho euros para adultos y de tres euros para menores de edad.

Isabel Antón, presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano, ha pasado esta semana Onda Cero Elche.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer