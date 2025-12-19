La San Silvestre de Elche abre inscripciones con novedades importantes

La San Silvestre de Elche ya ha abierto inscripciones a través de la web de la Fundación del Deporte Ilicitano. Como cada año, tendrá lugar el 31 de diciembre a las 18:00 horas. El recorrido es el mismo que el del año pasado, constando de cinco kilómetros.

La gran novedad es que esta edición cuenta con dos modalidades de inscripción: una para los participantes que puedan realizar la distancia a un ritmo inferior a 4’00/km en hombres y 4’50/km en mujeres, y otra para los que realicen la prueba a un ritmo más lento a este.

La carrera tiene una vertiente solidaria, puesto que una parte de la recaudación se destinará a tres asociaciones: Objetivo Diagnóstico, Intégra-t y Toubabs Team. El precio de la inscripción es de ocho euros para adultos y de tres euros para menores de edad.

