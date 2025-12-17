El Elche alcanza los octavos de final por tercera vez en la última década

El Elche hizo los deberes en Ipurúa. La 'unidad B' de Eder Sarabia solventó la papeleta con un gol del canterano Adam Boayar. Sufrió en el segundo acto ante el empuje del Eibar y Dituro fue el héroe de la tarde al detener un penalti. Los ilicitanos ya esperan rival en octavos de final, una ronda a la que acceden por tercera vez en la última década.

El sorteo, a priori, se celebrará el miércoles 7 de enero. La eliminatoria entre el Granada y el Rayo se jugará el 6 de enero, debido a que el equipo madrileño disputa este jueves encuentro de Conference League. Los octavos de final tendrán lugar del martes 14 al jueves 16 de enero. El Elche ya podría tener un rival de Primera, por lo que el orden de extracción de las bolas determinaría si juega en el Martínez Valero.

El conjunto franjiverde se ha metido en octavos por segundo año consecutivo. El curso pasado eliminó a Las Palmas en dieciseisavos y cayó ante el Atlético de Madrid de Simeone. En la temporada 2021-2022, el Elche de Francisco también fue eliminado en octavos contra el Real Madrid. Los blancos necesitaron la prórroga para apear a los ilicitanos.

A expensas de los encuentros de este miércoles y jueves, hay ya cinco equipos clasificados para octavos: Elche, Deportivo de La Coruña, Barcelona, Real Sociedad y Valencia. El Mallorca, de Primera, fue eliminado por un Segunda. El Barça y la Real Sociedad lo pasaron realmente mal ante conjuntos de Primera Federación.

El Elche está ante una gran oportunidad de alcanzar los cuartos de final. La plantilla ha demostrado ser lo suficientemente larga para compaginar dos competiciones, teniendo en cuenta que las eliminatorias coperas se disputan a partido único por el momento. Habrá que esperar a la resolución de las eliminatorias que restan, pero el cuadro ilicitano lo hace con la tranquilidad de los deberes hechos.