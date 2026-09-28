La Sala La Carreta de Elche inicia temporada de títeres sin poder concretar la colaboración del Ayuntamiento

El centro de títeres Sala La Carreta de Elche ha iniciado su nueva temporada con la previsión de superar un año las

140 funciones y congregar a unos 12.000 espectadores, entre ellos alrededor de 8.000 escolares procedentes de más de 90 centros educativos de la provincia.

La temporada de representaciones ha arrancado sin que se haya podido concretar una colaboración, a modo de ayuda económica, con el Ayuntamiento de Elche.

Desde la Sala La Carreta se ha insistido en la importancia de poder abordar esa situación a la mayor brevedad para dar continuidad a un “proyecto cultural y una infraestructura social consolidada en la ciudad, que desarrolla de forma estable programación escénica, actividad educativa y trabajo especializado en torno al teatro de títeres, incluyendo producción, investigación, construcción y conservación”.

“Hay una situación que, aunque se ha dado en ocasiones, no es habitual porque la temporada comienza sin tener definida la colaboración anual, que es algo que en otros años a estas alturas estaba resuelto”, ha explicado Francisco Pérez Guirado, director de Sala La Carreta que ha subrayado que esa situación “dificulta mucho la planificación de un proyecto cultural estable”.

“Pedimos algo básico: previsión, claridad y estabilidad para poder seguir desarrollando el proyecto que forma parte de la estructura cultural de Elche”, ha incidido el director de la Sala La Carreta.

Propuestas relevantes del panorama nacional e internacional

La programación de esta temporada en la Sala La Carreta reúne algunas de las propuestas más relevantes del panorama nacional, incluyendo compañías reconocidas y galardonadas, entre ellas varias distinguidas con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia otorgado por el INAEM.

Además, la Sala La Carreta va a ser a finales de esta semana el escenario de la decimosexta edición de ‘MagiaElx’, que es el Festival de Magia Familiar, cuyas actuaciones tendrán lugar el viernes, el sábado y el domingo.