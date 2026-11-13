La crónica del tiempo

Sábado soleado y domingo nuboso, características del fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles nos cuenta diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica en Onda Cero Elche

Onda Cero Elche

Elche |

Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche.
Vista del palmeral en el Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

El segundo fin de semana del mes de noviembre se presenta en la comarca del Baix Vinalopó se presenta con un sábado en el que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a que será soleado, mientras que el domingo tenderá a nuboso.

Durante el fin de semana, el viento va a soplar de poniente, en general flojo, al tiempo que las temperaturas máximas van a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola los 24 grados centígrados el sábado y los 22 el domingo.

Un viernes soleado y con viento de poniente

Esos valores térmicos son muy parecidos a los que se esperan para la jornada de este viernes en un día que va a ser soleado y con viento de poniente que a partir de mediodía soplará puntualmente moderado.

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