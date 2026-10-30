Rosa María Martínez Almela, primera mujer en presidir la Asociación de Moros y Cristianos de Elche

Rosa María Martínez Almela, ha sido elegida nueva presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de Elche.

Con una amplia trayectoria festera, se convierte en la primera mujer en presidir la entidad festera en la historia de la misma y releva en esa responsabilidad a Julián Fernández, que ha liderado la asociación festera durante dos mandatos.

La candidatura de Rosa María Martínez se ha impuesto a la anoche en la votación celebrada en la asamblea de la entidad a la opción liderada por el festero Vicente Ruiz.