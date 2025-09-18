Rodrigo Mendoza, al Mundial sub-20: el Elche le pierde un mes

Rodrigo Mendoza ha sido citado por la Selección Española sub-20 para el Mundial que se celebrará en Chile. El centrocampista murciano pondrá rumbo al torneo, junto al resto de la expedición, el próximo lunes tras el duelo contra el Real Oviedo. El Elche le pierde un mes.

Mendoza está de moda. Convocado por la sub-21 de David Gordo en el último parón por selecciones, llegó a ejercitarse con la absoluta a las órdenes de Luis de la Fuente. Ahora baja hasta la sub-20 para la cita mundialista que comenzará, para España, el domingo 28 de septiembre.

España se medirá en fase de grupos a Marruecos, México y Brasil. El último encuentro está fijado para el sábado 4 de octubre y ya dependerá de si ‘La Rojita’ avanza en el torneo. La final del Mundial sub-20 se jugará el 19 de octubre.

En el mejor de los casos para el Elche, Rodrigo Mendoza reaparecería ante el Athletic en la novena jornada. Con total seguridad se perderá los partidos ante Osasuna, Celta de Vigo y Alavés. Si España llegase a la final del campeonato, tampoco estaría en el duelo ante el Athletic.

La ausencia del murciano es una baja sensible para Eder Sarabia. Se ha convertido en un fijo para el técnico vasco. Solo fue suplente en Sevilla y lo hizo por el cansancio acumulado tras los viajes con la sub-21.